Levi van der Heiden slaat eerste paal aanbouw notariskantoor in Streefkerk

STREEFKERK • Zoon Levi van der Heiden van de eigenaar van Notariskantoor Van der Heiden uit Streefkerk heeft dinsdag de eerste paal geslagen bij de aanbouw van het kantoor.

Er wordt ongeveer 55 vierkante meter aan het kantoor aangebouwd. De huidige garage van het woonhuis wordt nu de ontvangstruimte van het kantoor, hierdoor wordt de entree verbeterd. De totale uitbreiding wordt hierdoor 70 vierkante meter. Verder komt er een extra spreekkamer, twee extra werkkamers, een nieuwe keuken en een invalidentoilet.

Het aangebouwde gedeelte blijft in dezelfde stijl als de rest van het kantoor. We hopen dat de verbouwing in januari of februari 2019 gereed zal zijn.