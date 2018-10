De Bob-Shop opent deuren in winkelcentrum Molenwaard

MOLENAARSGRAAF • Kringloopwinkel De Bob-Shop opent vrijdag 19 oktober voor de eerste keer de deuren op de nieuwe locatie: aan de voorkant van winkelcentrum Molenwaard in Molenaarsgraaf. De winkel gaat daar in plaats van één dag vijf dagen per week open.

Het komt altijd goed, maar het was de afgelopen weken wel hard werken voor de vrijwilligers van de Bob-Shop om de nieuwe winkelruimte in te richten en te vullen met honderden tweedehands artikelen. Antieke schilderlijsten, reddingsboeien, glaswerk, een stamper om stamppotten te maken, boeken, Tupperware, je komt het er allemaal tegen. Gebrek aan spullen is er sowieso niet; het aanbod is altijd groter dan de vraag.

"Het kringloopgevoel moet hetzelfde zijn als op de vorige locatie", stellen de werkgroepleden Jacqueline Cluistra en Bas Mourik. "Op je gemak rondsnuffelen tussen de spulletjes, zoeken naar dat ene artikel dat je voor een klein prijsje wilt kopen, de gezelligheid; dat is heel belangrijk. We werken met ruim zestig vrijwilligers, dus het is vanzelf een beetje rommelig."

En met een lach: "Zo prijst iedereen en het gebeurt wel eens dat iets goedkoops van plastic een forse prijs meekrijgt en iets waardevols juist voor bijna niets weggaat. Maar dat hoort er gewoon bij, dat is de charme van onze kringloopwinkel."

Loods

De Bob-Shop (voor de niet-ingewijden: de naam verwijst naar wijlen Bob den Butter, die jarenlang het gezicht vormde van de Molenaarsgraafse zaak) was inmiddels alweer zes jaar te vinden in een oude loods aan de Graafdijk-Oost. "Daar zouden we twee jaar naar toe gaan; we zijn heel dankbaar dat we er zo lang gebruik van mochten maken. Maar nu moesten we echt weg, dus we waren dringend op zoek naar een ander onderkomen."

Dat vonden ze uiteindelijk via Nico Stam van winkelcentrum Molenwaard. Hij bood de ruimte aan de voorzijde van het pand aan. "Een prachtige locatie. Bij de Jumbo supermarkt komen bijvoorbeeld elke week duizenden klanten. We verwachten dat de omzet, ook omdat we van één dag naar vijf dagen per week gaan, minstens zal verdubbelen."

Goede doelen

Die omzet is trouwens niet voor 'eigen gewin': "De helft gaat naar het onderhoudsfonds van de plaatselijke hervormde gemeente, de andere helft naar allerlei goede doelen in de Alblasserwaard. Liefst kiezen we voor lokale doelen, maar bij rampen denken we ook buiten de Alblasserwaard. Deze maand sparen we volledig voor noodhulp aan Sulawesi."

De nieuwe openingstijden van de Bob-Shop zijn: dinsdag tot en met donderdag, 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag, 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 20.00 uur; zaterdag, 10.00 tot 13.00 uur.