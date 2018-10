Klankbordgroep vraagt aandacht voor beloofde rotonde in Goudriaan

GOUDRIAAN • Met een ludieke actie vraagt de Klankbordgroep van Goudriaan aandacht voor de beloofde rotonde bij de N216. Er is een bord geplaatst bij de kruising van de N216 met het dorp Goudriaan, waarop de naam van de rotonde staat.

"De aanleg van de rotonde zou in september of oktober al zijn begonnen, maar is uitgesteld", legt voorzitter Joop Broer van de Klankbordgroep uit.

Er zijn namelijk problemen met de waterberging. Het Waterschap heft aangegeven dat daar een waterkering ligt die mogelijk van belang is bij de waterbeheersing van de polder.

Onderzoek

Broer: "Er wordt nu onderzoek gedaan. Het zou kunnen dat de kruising verhoogd moet worden vanwege die waterkering. Het is natuurlijk handig om dit te weten voordat de rotonde aangelegd wordt. Anders moet straks de rotonde, als die er net ligt, weer op de schop."

Die waterkering in Goudriaan staat weer in relatie met de nieuwe waterkering in Groot-Ammers, die momenteel aangelegd wordt. Onderzocht moet worden wat die verandering voor effecten heeft voor de waterkering in Goudriaan.

Dringende wens

Om aandacht te vragen voor de dringende wens van de inwoners van Goudriaan voor deze rotonde, die de veiligheid van de kruising zal verbeteren, werd dinsdagavond het bewuste bord geplaatst. Het college van B&W bracht die dag een kernbezoek aan Goudriaan. "Het gemeentebestuur heft het bord gezien en het levert aandacht op", aldus Klankbordvoorzitter Broer.

Sinds 2003 wordt er al gesproken over de aanleg van een rotonde op die plaats. De verkeersmaatregel is in 2010 beloofd, maar de aanleg werd telkens uitgesteld. De Klankbordgroep gaat ervan uit dat het uitstel vanwege het onderzoek naar de waterkering de laatste keer is en dat de rotonde er in 2019 echt gaat komen. De ludieke actie had daarmee ook een serieuze ondertoon.

"Het bord blijft staan tot we horen dat-ie weg moet. Het staat niemand in de weg en is op deze manier een blijvende herinnering dat de belofte nagekomen moet worden", besluit Joop Broer.

De titel 'Rondje Goudriaan', dat op het bord staat, is overigens de toekomstige naam van de rotonde. Deze benaming is in het verleden tijdens een bijeenkomst over de rotonde gekozen door de bezoekers.