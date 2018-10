Sponsorloop ten bate van vernieuwing trapveld in Noordeloos

NOORDELOOS • In Noordeloos zijn de koppen bij elkaar gestoken om het plaatselijke trapveld een forse opknapbeurt te geven.

Dit trapveld verkeert nu in een slechte staat en daarom heeft de Leerlingenraad van de School met de Bijbel het initiatief genomen en bij het Dorpsberaad aangeklopt.

Het Dorpsberaad heeft het overleg breder getrokken en er werd met onder andere de betrokken buurtverenigingen, de school, Giga en de gemeente een mooi plan bedacht en uitgewerkt.

Om dit plan financieel rond te krijgen, werd door de School met de Bijbel een Sponsorloop gehouden op donderdag 11 oktober. Deze activiteit leverde ruim 2000 euro op.

Ook werd onder andere het Coöperatiefonds van de Rabobank succesvol benaderd en voorafgaand aan de sponsorloop werd een cheque uitgereikt ter waarde van 5000 euro. Het streven is om het plan in het najaar te realiseren, zodat het vernieuwde trapveld gereed is als de School met de Bijbel gaat verhuizen naar de nieuwe locatie bij het Noorderhuis.