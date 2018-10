Excursie Klim-op naar Avonturenboerderij Molenwaard

GROOT-AMMERS • De kinderen uit groep 1, 2 en 3 van OBS Klim-op uit Hoornaar zijn maandag 15 oktober op excursie geweest naar Avonturenboerderij Molenwaard.

Ze luisterden onder andere naar het verhaal van de molenaar, zongen liedjes over het maken van kaas, hielpen de tuinman een handje in de kas, gingen op ontdekkingstocht in het doolhof en uiteraard met Fien & Teun op de foto.