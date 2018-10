SGP en DoeMee! Molenlanden: maximum aan toeristen Kinderdijk

KINDERDIJK 9 Een maximumaantal toeristen dat de Kinderdijkse molens mag bezoeken; daarvoor pleiten SGP en DoeMee! Molenlanden in hun verkiezingsprogramma's. De laatste partij wil het gebied zelfs afsluiten.

Wat de nieuwe lokale partij betreft komen er straks slagbomen te staan die het nu nog openbare gebied afgrendelen.

Lijsttrekker Berend Buddingh': "Nadenken hebben we al te lang gedaan. Het klinkt heftig om het molengebied af te sluiten, maar het zal wel moeten. Overal ter wereld wordt het aantal bezoekers gereguleerd en daar ontkomen we in de Alblasserwaard niet aan. Laatst was ik in Amerika; bij de National Parks is het daar heel gewoon, terwijl je het daar over een veel groter oppervlakte hebt."

Bezoekerspas

Als het aan DoeMee! Molenlanden ligt hoeven inwoners van Kinderdijk en wellicht ook de bewoners van de omliggende plaatsen straks geen entree te betalen om te wandelen langs de molens. "Voor omwonenden zouden we kunnen werken met een bezoekerspas, zodat zij wel toegang krijgen. Al moeten we dan wel kijken wie die omwonenden dan zijn; is dat alleen Kinderdijk of bijvoorbeeld de hele gemeente?"

Chaos

De SGP stelt in het verkiezingsprogramma een maximum te willen stellen aan het aantal bezoekers, maar ziet helemaal niets in een afsluiting. Lijsttrekker Corné Egas: "Het gebied moet openbaar blijven, dat is de uitdrukkelijke wens van de inwoners van Kinderdijk. En hoe wil je bezoekers tegenhouden als ze er eenmaal zijn? Dat wordt een chaos."

"Wij zien twee wegen om het aantal toeristen in te dammen: via de site aangeven wanneer Kinderdijk vol is, zodat toeristen een andere hotspot kunnen kiezen en daarnaast terughoudender zijn met het maken van reclame. Laatst zag ik in een hotel folders liggen van Kinderdijk. Dat kan wel wat minder."

Januari

Cees van der Vlist, directeur van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, schrikt niet meteen van het idee van een toeristenstop. "Op zich is dat geen gekke gedachte. Wel zou je dat per dag of zelfs per uur moeten bekijken; in januari kunnen er over het algemeen nog wel wat toeristen bij."

Maar waar het volgens Van der Vlist vooral om gaat is het verminderen van de overlast voor Kinderdijk. We zijn bezig met het opstellen van een gebiedsperspectief waarbij op basis van diverse onderzoeken oplossingen worden aangedragen. En we maken al stappen, onder meer met de nieuwe in - en uitstapzone en bussen die geparkeerd worden op een industrieterrein in Nieuw-Lekkerland. Onze parkeerinkomsten zullen dit jaar voor het eerst lager zijn. Dat is een goed teken."

Online boekingen

De ideeën van de SGP worden in de praktijk al toegepast, vult communicatieadviseur Jan-Dirk Verheij aan: "Via onze site proberen we te sturen. Wie voor een drukke dag een kaartje koopt ziet een oranje kleur (druk). Normale en rustige dagen zijn (licht)groen. Zo hopen we mensen te laten kiezen voor een 'groene' dag."

Bij een bepaald aantal online boekingen op één dag is het simpelweg niet meer mogelijk om online een ticket te bestellen. "Wanneer wij op piekdagen oordelen dat Kinderdijk vol is, sluiten we ook de kassa's hier. Via onze site en sociale media vertellen we uiteraard wat hier gebeurt, maar adverteren doen we praktisch niet."

Geurt Mouthaan