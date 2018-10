Groep 7/8 de Kandelaar bezoekt aannemersbedrijf Van Leeuwen

AMEIDE • In het kader van een project over bouwen heeft de bovenbouw van de Kandelaar uit Ameide aannemersbedrijf P. van Leeuwen in Meerkerk bezocht.

De kinderen leerden over het bouwproces van werkvoorbereiding, calculatie tot uitvoering. Ook werden de handen uit de mouwen gestoken om onder begeleiding van de professionals aan de slag te gaan met timmeren en metselen.

De kinderen waren enorm enthousiast. Zeker ook omdat aannemersbedrijf P. van Leeuwen de nieuwe brede school in Ameide bouwt.