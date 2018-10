Plakdag voor posters gemeenteraadsverkiezing VHL 2018

VIJFHEERENLANDEN • De gemeenten Zederik, Vianen en Leerdam organiseren op zaterdag 20 oktober een plakdag voor verkiezingsposters.

Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik namelijk gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd.

Slingers van de democratie

Een welbekend beeld in de aanloop naar verkiezingen zijn de zogenaamde verkiezingsposters. "Wanneer we verkiezingen als een feest van onze democratie beschouwen, is het geen vreemde gedachte om de posters dan maar als slingers van onze democratie aan te duiden", Joost-Jan Kool, raadscommunicatieadviseur van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden.

Plakdag

In lijn met die gedachte organiseren de gemeenten op 20 oktober een plakdag. Deze dag start om 10.00 uur op de gemeentewerf in Meerkerk, aan de Ambachtstraat 7. Na deze gezamenlijke start kunnen de partijen ook op de stadswerf in Vianen (Sportlaan 4) en op de diverse locaties in Leerdam gaan plakken. In de gemeente Leerdam staan de verkiezingsborden het hele jaar op locatie.