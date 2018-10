Rommelmarkt Nieuw-Lekkerland brengt 49.000 euro op

NIEUW-LEKKERLAND • De rommelmarkt van Nieuw-Lekkerland Dorp, die afgelopen vrijdag en zaterdag gehouden werd, heeft 49.000 euro opgebracht.

Daarmee is de markt, die gehouden werd op industrieterrein Veenweide in Nieuw-Lekkerland, enorm geslaagd.

De opbrengst is bestemd voor vier goede doelen: voor de bouw van een kerk in Malawi, nieuwe bekleding van de banken in de Dorpskerk, voor De Haven en voor stichting Christian Refugee Relief.

Op de rommelmarkt werd tevens door de organisatie een spel aangeboden: Nieuw-Lekkerland Deal, gebaseerd op het kaartspel Monopoly Deal, maar dan met namen van straten uit Nieuw-Lekkerland.