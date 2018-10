Verkiezingen belangrijk voor agrarisch ondernemers; twee debatten

REGIO • In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november organiseert LTO Noord afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op 25 oktober en 1 november een Landbouwdebat.

Diverse politici geven aan de hand van scherpe stellingen hun standpunten weer. Alle agrarische ondernemers (lid of niet-lid) zijn om van harte welkom.

Om tot een goede keuze te komen is het belangrijk te weten wat de plannen van de politieke partijen zijn op het gebied van land- en tuinbouw. Daarom organiseert LTO Noord afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden twee verkiezingsdebatten waar lokale politici en agrariërs met elkaar in gesprek gaan.

Belangstellenden kunnen het debat bijwonen: in Molenlanden op donderdag 25 oktober om 19.30 uur in Het Bruisend Hart, Dirk IV-Plein te Hoornaar en voor de Vijfheerenlanden op donderdag 1 november om 19.30 uur in De Schakel, Raadhuisplein 1 te Leerbroek.

Aanmelden kan via Karel Rietveld via k.j.rietveld@planet.nl.