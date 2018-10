SUMMAklas gaat van start in Hoornaar

HOORNAAR • De SUMMAklas, een klas voor hoogbegaafde leerlingen, gaat binnenkort van start in Hoornaar.

Deze klas gaat van start om in te spelen op de specifieke onderwijsbehoefte die deze kinderen hebben. Daarnaast treffen ze hier gelijkgestemden en dat is belangrijk voor het ontwikkelen van een goed zelfbeeld. Voor de leerlingen die in hun eigen groep dit aanbod niet kunnen krijgen is de SUMMAklas een mooi alternatief. Er wordt in januari gestart met een klas voor leerlingen in groep 5, 6 en 7. Leerlingen uit groep 4 en 8 kunnen eventueel na overleg worden geplaatst. De klas wordt gevestigd op OBS Klim-op in Hoornaar.

Ellen Verweij en Marianna Fidder, leerkrachten van de SUMMAklas, hebben er zin in. Ellen Verweij heeft al ruime ervaring in lesgegeven binnen het Leonardo-onderwijs, ook voltijds hoogbegaafdenonderwijs, en Marianna Fidder is specialist hoogbegaafdheid en al geruime tijd leerkracht van een plusklas. Deze ervaring komt goed van pas bij het inspelen op de behoeften van de leerlingen.

Kennismaking

Op dinsdag 6 november is er voor leerlingen die reeds zijn aangenomen en hun ouders én voor leerlingen/ouders die mogelijk over willen gaan naar deze vorm van onderwijs de gelegenheid kennis te maken met de leerkrachten en met elkaar. Om 16.00 uur is de inloop en van 16.15 tot 17.00 uur zullen de leerkrachten samen met de leerlingen doorbrengen. Locatie is OBS Klim-op in Hoornaar. Aanmelden kan via everhoek@o2a5.nl.