Leo Lanser vertegenwoordigt Nederland bij Wereld Cup fotografie

GIESSENBURG • Leo Lanser, fotograaf en ontwerper uit Giessenburg, is uitgekozen om Nederland te vertegenwoordigen bij de World Photographic Cup.

Aan deze prestigieuze internationale fotowedstrijd doen landenteams mee, maar ook kunnen fotografen een individuele onderscheiding krijgen. De vakorganisatie DuPho heeft uit een groot aantal Nederlandse beroepsfotografen een selectie gemaakt. Leo Lanser behoort daar toe. Alleen vakfotografen en kunstfotografen kunnen meedoen.

Lanser voelt zich zeer vereerd. Zijn fotografisch werk is divers. Naast landschappen en portretten is hij ook geïnteresseerd in de 'power' van de natuur en maakt hij ook gebruik van 3D elementen in zijn werk.

Er zijn diverse categorieën, waaronder natuur, digitale kunst en portretten. In november en december bekijkt de internationale jury in Amerika alle inzendingen. De finalisten worden in januari bekendgemaakt. De uitreiking is in april in Noorwegen.