Arco Bikker wethouderskandidaat voor DoeMee! Molenlanden

MOLENLANDEN • Arco Bikker is de wethouderskandidaat voor DoeMee! Molenlanden.

Met de voordracht van de 44-jarige zelfstandige ondernemer uit Groot-Ammers kiest DoeMee! voor een ervaren kandidaat die al jaren ervaring heeft in de gemeenteraadspolitiek. Al sinds 2006 is hij actief als raadslid. Ook was Bikker tijdens de laatste fase van de Gemeente Liesveld een periode wethouder.

Arco Bikker: "Ik wil ontzettend graag aan de slag voor alle inwoners van Molenlanden. Samen werken aan lokale oplossingen. Niet te veel praten, maar vooral aanpakken." Duo-lijsttrekker Berend Budding: "Het mag wat ons betreft best wat vlotter en voortvarender. De afgelopen jaren is er veel gepraat maar gaat het vaak heel langzaam. In Arco zien wij de geschikte persoon om met daadkracht aan de slag te gaan en echt resultaten te boeken."