Bijzondere viering open huis Den Besten Installatie in Ottoland

OTTOLAND • Het onlangs gehouden open huis bij Den Besten Installatie in Ottoland werd gevierd op een bijzondere manier. Alles stond namelijk in het teken van Stichting Lach voor een Dag.

Het open huis vond plaats in het nieuw gebouwde pand aan de A114 in Ottoland. De cadeautip tijdens de dag was een gift voor de stichting. Bij Den Besten konden de kinderen op de foto met Junior, de mascotte van de stichting en er werd de hele dag een video afgedraaid met een documentaire over de stichting.

"Er zijn bij de open dag zeker 400 bezoekers geweest. Wij zijn heel blij met hun komst en dat we een mooi bedrag kunnen schenken aan de stichting", aldus Arie en Corné den Besten. Het Installatiebedrijf heeft het bedrag nog eens verdubbeld en op dinsdag 9 oktober nam Marjanne van Hoorne, bestuurslid van de stichting, dankbaar een cheque in ontvangst met het mooie bedrag van 3000 euro. Met dit geld kunnen weer mooie wensdagen georganiseerd worden.