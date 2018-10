Vuur, paarden, duivels en een heilige: spectaculaire afsluiting Paardenmarkt Ameide

AMEIDE • Stichting Langenort zorgde donderdagavond voor een spectaculaire afsluiting van de 361e editie van de Paardenmarkt in Ameide.

De heilige die centraal stond in de show was Sint Antonius. Er is een legende over hem, waarin verteld wordt dat hij afdaalde naar de hel om het vuur te stelen. De leden van de stichting speelden dat verhaal met veel stunts en vuurwerk na.