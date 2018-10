Kerst theaterwandeling in Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • In en om het dorp Giessen-Oudekerk wordt op zaterdag 22 december weer de Kerst theaterwandeling georganiseerd.

Deelnemers beleven tijdens deze wandeling een stukje van de geboorte en het leven van Jezus. "Met een groep acteurs geven wij u op diverse locaties weer een vernieuwde inkijk in de tijd van de bijbel, vertelt Jan Hoftijzer, één van de organisatoren van het Kersttheater.

Tijdens deze rondwandeling door de polder, die ongeveer drie kilometer lang is, nemen de acteurs de bezoekers ruim 2000 jaar mee terug in de tijd. Al lopend over een oud pelgrimspad beleeft men het verhaal van de geboorte en het leven van Jezus anders dan voorgaande jaren. Met een groep van ongeveer 150 amateurspelers wordt op diverse locaties een inkijkje gegeven uit de tijd van de Bijbel. Minimumleeftijd om mee te wandelen is tien jaar.

De start is vanuit de Oude School in Giessen-Oudekerk. Vertrektijden van dertien groepen zijn tussen 16.15 en 21.00 uur. Er wordt gewerkt met een strak tijdschema. Kaarten zijn alleen verkrijgbaar in de periode van 8 tot en met 20 november via de website www.lichtindepolder.hggop.nl. Deelname kost 5 euro voor kinderen van tien tot twaalf jaar en 10 euro voor volwassenen. Tijdens het evenement zijn consumpties verkrijgbaar in de Oude School.