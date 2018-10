Dubbel feest bij zorgboerderij De Wevershof in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Bij zorgboerderij De Wevershof in Oud-Alblas genieten begeleiders Anja, Henk en vrijwilligster Jeanette samen met de ouderen van een feestelijke traktatie.

De in Groot-Ammers gevestigde stichting Zorgboeren Zuid-Holland bestaat op zondag 14 oktober exact tien jaar. De medewerkers van de stichting trakteren daarom de cliënten van de aangesloten zorgboerderijen de aankomende weken op taart. Voor De Wevershof was het dubbel feest, want zij bestaan inmiddels alweer één jaar! Het tienjarig bestaan van de stichting wordt door de zorgboeren en andere relaties gevierd tijdens een feestelijke receptie op vrijdag 19 oktober.

Geschiedenis

Zorgboeren Zuid-Holland is in 2008 voortgekomen uit de afdeling Landbouw en Zorg van de vereniging Den Hâneker en is het centrale loket voor landbouw, zorg en welzijn in Zuid-Holland. De stichting telt momenteel 36 aangesloten zorgboerderijen. Ze faciliteert de zorgboeren en cliënten zodanig dat er voorzien kan worden in een passend traject voor dagbesteding, individuele begeleiding of kortdurend verblijf. 'Het meest dankbare aan ons werk is dat we het verschil kunnen maken in iemands leven; de cliënten de rust en ruimte geven om ze te laten groeien. De belangrijkste schakels in dit verhaal zijn natuurlijk de zorgboeren, zonder hen geen betrokken zorg!' aldus bestuurder Paulien van Pelt.

Aanmelden receptie

Op vrijdagavond 19 oktober organiseert de stichting een receptie. Voormalig zorgboeren of relaties van de stichting zijn ook uitgenodigd om aanwezig te zijn. Zij kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: n.vandenarend@zbzh.nl.