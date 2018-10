Leerdam en Vianen steken stokje voor 254.000 euro voor dorpshuis Nieuwland

NIEUWLAND • Een bijdrage van de gemeente Zederik van 245.000 voor bouwkundige aanpassingen aan dorpshuis 't Brandpunt in Nieuwland staat op losse schroeven.

Herindelingspartners Leerdam en Vianen, die in de aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden over dergelijke uitgaven toestemming moeten geven, vinden de precedentwerking richting andere dorpshuizen te groot om ja te zeggen.

Dit meldde het college onlangs aan de gemeenteraad. 'Als tussenoplossing hebben we nog voorgesteld om het bedrag te verlagen naar 200.000 en de bruidsschat eerder af te lossen, zodat die gelijk ingezet kan worden voor de renovatie van het gebouw. Maar ook die inzet leidde niet tot het gewenste resultaat.'

Afspraken

Al met al een ongewenste situatie voor het bestuur van de stichting 't Brandpunt, de inwoners van Nieuwland en de vrijwilligers die hier belangeloos veel tijd in steken', zo constateert het college. 'Aan de andere kant zijn dit de gevolgen van de afspraken die we gemaakt hebben aan het begin van de herindeling.'

Wethouder Arie Donker laat het er desondanks niet bij zitten. "Intern zijn we ons nu aan het beraden op de mogelijkheden om toch de bijdrage aan 't Brandpunt te kunnen geven. In de raadsvergadering van november hopen we met een definitief voorstel te komen."

Bekaaid

Aanleiding voor de aanvraag: het bestuur van dorpshuis Brandpunt in Nieuwland vindt dat het ten opzichte van dorpshuis De Linde in Meerkerk en dorpshuis De Schakel in Leerbroek ongelijk wordt behandeld. Waar er grote bedragen naar De Linde in Meerkerk en de nieuwbouw van De Schakel in Leerbroek gaan, komt het Nieuwlandse dorpshuis er volgens het bestuur bekaaid vanaf.

De Stichting Dorpshuis Nieuwland vroeg het gemeentebestuur vorig jaar daarom een deel van een opknapbeurt van 't Brandpunt, waarvan de kosten geschat worden op 500.000 euro, voor haar rekening te nemen. In een reactie op de afwijzende houding van Leerdam en Vianen reageert bestuurslid Arjan van der Ham: "We wachten nu de ontwikkelingen binnen het Zederikse college af."