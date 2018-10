Anne Koudstaal bedenkt holle weg van plastic

• Anne Koudstaal (rechts) fietst over de eerste PlasticRoad in Zwolle. (Foto: Arnold Reyneveld)

• Anne Koudstaal (rechts) fietst over de eerste PlasticRoad in Zwolle. (Foto: Arnold Reyneveld)

AMEIDE • Anne Koudstaal (30) en zijn collega Simon Jorritsma kregen tijdens een vrijdagmiddagborrel een idee: laten we gerecycled kunststof benutten voor de aanleg van wegen. De Plastic-Road was geboren.

Anne werkt bij wegenbouwer KWS in Vianen. In de week van 11 september stond hij in de spotlights van landelijke en buitenlandse media. Aanleiding was de officiële opening van het eerste fietspad van plastic, in Zwolle. Een wereldprimeur. Anne: "Ik had op 11 september wel tien interviews, als het er niet meer waren. Simon en ik waren live op de radio. Het ging de hele dag door: BBC World, The Guardian. We zijn met iets bijzonders bezig. Dat motiveert ons team en onze partners ook weer."

Grond verzakt

Aan de Hogeschool Utrecht studeerde Anne civiele techniek (watermanagement). Hij woont in Ameide, is geboren en getogen in Nieuw-Lekkerland. "Het is prettig wonen in de Alblasserwaard", vindt hij. Een nadeel van de streek kent hij ook. "De grond verzakt. En in Rotterdam zag ik dat kabels en leidingen een probleem zijn. De ondergrond zit zo vol, er kan eigenlijk niks meer bij. Dan is er nog de toename van het aantal hoosbuien. Simon en ik wilden voor die drie problemen een oplossing vinden. En we dachten: als we het dan ook nog van gerecycled kunststof maken, hebben we een mooi product."

Niet snel genoeg

In zijn pas verbouwde woning vertelt Anne over de toekomst van onze aardbol en zijn PlasticRoad. "Ik denk wel dat we in staat zijn om wat aan de milieuproblemen te doen, maar ben vooral bezorgd over het gebrek aan snelheid waarmee we veranderen. Heel veel maatschappelijke kosten worden in de berekeningen niet meegenomen. Ik denk dat we niet snel genoeg kunnen schakelen, terwijl de oplossingen er wél zijn."

"Bedrijven vragen zich af: hoe kunnen we winst maken? Soms moet je dingen doen zonder dat er een business case voor is. Laten we het proberen omdat het goed is voor de wereld. Kijk naar The Ocean Cleanup. Soms moet je gewoon dingen doen, dan krijg je gaandeweg vanzelf nieuwe inzichten."

Kans

Hij is blij dat zijn werkgever hem de kans gaf om 'gewoon dingen te doen'. Dat ging niet van de ene op de andere dag. "Ik moest intern iedereen ervan overtuigen dat er potentie in het product zit. Er wordt al snel gedacht dat opdrachtgevers niet op innovaties zitten te wachten. Als iets nieuw is, gaan mensen vragen stellen. Het was aan Simon en mij om de antwoorden te geven."

Sterk genoeg

"Wij zeiden: we maken al bruggen en steigers van gerecycled plastic, waarom dan geen weg? Het materiaal is sterk genoeg. Rolf Mars, onze directeur, zei: 'Ga het maar doen'. We zijn bedrijven gaan zoeken. Oliemaatschappij Total en buizenfabrikant Wavin zijn partners geworden."

"De verwachting is dat de weg drie keer zo lang meegaat als een asfaltweg en bij de aanleg produceren we minder CO2. Regenwater kan in het wegelement worden opgeslagen en gefilterd."

Rubber deeltjes

Het eerste plastic fietspad is 30 meter lang, bevat duizend kilo gerecycled plastic en heeft een toplaag van steenslag. De uitvinding biedt ook een oplossing voor de rubber deeltjes die door slijtage van banden in het milieu terechtkomen. "Het afslijpsel van banden komt in de goot terecht. Regenwater wordt nu geïnfiltreerd in de ondergrond. We zien kansen om een filter in te bouwen en de deeltjes af te voeren."

Tweede fietspad

In november komt er in Giethoorn een tweede fietspad, een doorontwikkelde versie. Anne ziet nog veel mogelijkheden; opritten, parkeervakken, stoepen en perrons van kunststof. "In die volgorde willen we de kansen onderzoeken. Het allermooist zou het zijn als we ook straten voor elkaar krijgen."

En snelwegen? "Dat is nog een ver-van-ons-bed-show. Maar het is geweldig dat dit al gelukt is. Zelfs hoogleraren dachten dat het niet zou kunnen. Ik vind het mooi dat we dit met onze partners hebben waargemaakt, in twee jaar tijd."