Dierenartsen uit heel Europa oefenen bestrijding uitbraak mond- en klauwzeer in Langerak

LANGERAK • Een groep dierenartsen uit heel Europa oefende woensdagochtend op een boerderij in Langerak de bestrijding van een uitbraak van de gevreesde koeienziekte mond- en klauwzeer.

Het is en blijft een onheilspellend gezicht: mannen en vrouwen die in witte pakken over het erf lopen en de stal ingaan. Gelukkig gaat het deze ochtend om een oefening. Melkveehouder Kees Romeijn en zijn vrouw staan een groepje dierenartsen in het Engels te woord, terwijl even verderop anderen kijken hoe, als er geruimd moet worden, dit op de meest humane wijze uitgevoerd zou kunnen worden.

De leiding is in handen van Klaas Steijn, voormalig dierenarts en inwoner van Ameide. Hij is al enkele jaren betrokken bij het programma Better Training for Safer Food van de Europese Commissie. "Jaarlijks wordt er via BTSF 16,5 miljoen euro besteed aan onderwijs aan dierenartsen die in vaste dienst zijn van de overheid. Ik werk al zes jaar met een cursus gericht op rampenplannen voor dierziektebestrijding."

Doden van dieren

Die cursus bestaat uit allerlei lezing over hoe een uitbraak van bijvoorbeeld mond- en klauwzeer of de Afrikaanse varkenspest aan te pakken. "Een vast onderdeel is ook het bezoeken van een boerderij om de theorie in de praktijk uit te voeren, door een uitbraak na te bootsen. Alle scenario's, van het doden van de dieren, het ontsmetten van het bedrijf en het herbevolken worden nagespeeld. Achteraf wordt de hele gang van zaken besproken en geanalyseerd."

Totnogtoe hebben zo'n duizend dierenartsen uit heel Europa de cursus gevolgd. Op het erf van de Langerakse boerderij loopt een mix van door de wol geverfde dierenartsen en jongelingen in het vak rond. Een bewuste keuze: "Je leert van de praktijk, maar zeker zoveel van de ervaring van anderen. In Nederland hebben we nogal wat uitbraken gehad. Zelf heb ik in 2001 bijvoorbeeld de mond- en klauwzeercrisis als dierenarts meegemaakt. Wat ik toen geleerd heb, kan ik vandaag overdragen."

Capabel

Uiteraard beginnen de deelnemers niet op nul. "Ze zijn zeker capabel om zo'n uitbraak aan te pakken, de basiskennis is aanwezig. Wij werken hier aan de verfijning. Wat voor keuzes maak je als je binnen een etmaal vijf meldingen krijgt van mond- en klauwzeer? Hoe zet je je mensen in? Waar ga je als eerste op af? Daar oefenen we op."

Klaas Steijn koos de oefenlocatie in Langerak niet voor niets. "Als dierenarts kwam ik hier al. Het is mooi meegenomen dat de melkveehouder Engels spreekt. En de deelnemers zijn onder de indruk van de boerderij. Qua productie hoort hij bij de top van Nederland en het is een hele modern bedrijf, met onder meer een melkrobot. Daar is veel bewondering voor, ze zijn er echt enthousiast over."