Beloning voor ludiekste match van Beursvloer Lexmond

LEXMOND • In de Laakse Hof in Lexmond werd woensdagmorgen 10 oktober een deel van de ludiekste match uitgevoerd die tijdens de Beursvloer van Zederik was gesloten.

De deal was gesloten in maart van dit jaar tijdens de zesde editie van Beursvloer Zederik. Beursvloer Zederik is hét evenement waar bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten om deals te maken.

De gemeente Zederik stelde 200 euro beschikbaar voor de ludiekste match. Dit is een deal geworden tussen de Laakse Hof en Passage afdeling Nieuwland/Leerbroek. De Laakse Hof heeft tijdens de jaarlijkse fietsdag van de Passage de lunch verzorgd en op woensdag 10 oktober heeft de Passage handwerkactiviteiten in de Laakse Hof georganiseerd.

Heleen de Jong van de Laakse Hof en Nanda Baars van de Passage ontvingen uit handen van Deliana Versluis van Beursvloer Zederik een cheque van 200 euro.