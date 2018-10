CDA-Melkhart goed ontvangen op Fokveedag

HOORNAAR • Op de Fokveedag die afgelopen zaterdag in Hoornaar plaatsvond, heeft het CDA hun standpunt Molenlanden Melkhart van Holland gepresenteerd.

De vele bezoekers in de stand waren enthousiast over Melkhart van Holland, aldus lijsttrekker Ad van Rees. Hij vertelt: "De boeren zijn de belangrijkste beheerders van ons groene cultuur landschap. Het is daarom van belang dat de gemeente biodiversiteit en duurzame landbouw ondersteund."

Daarnaast werd er ook een enquête gehouden, waaruit blijkt dat bezoekers van de Fokveedag het karakteristieke polderlandschap als meerwaarde ervaart en dat agrarische sector een belangrijke onderdeel is van de lokale economie.

In de stand van het CDA werd een lekkere bak koffie verzorgd door Zuivere Koffie en was er voor de kleintjes een springkussen zodat mensen rustig in gesprek konden gaan met de kandidaten van het CDA. Ad: "We kijken terug op een zeer geslaagde dag en complimenten aan de organisatie van de Fokveedag, want wat een evenement organiseren zij ieder jaar weer."