Zwerfvuilheld Joy en Plastic Guerrilla samen op pad

VIANEN • De Plastic Guerrilla houdt op zaterdag 27 oktober weer een zwerfvuil-opruimactie. Deze keer samen met Alex van Eck uit IJsselstein en zijn hond Joy, die is getraind om zwerfvuil te 'vangen'. Vrijwilligers zijn welkom.

Alex van Eck is de oprichter van Enjoycleaningup (ECU). Van Eck heeft zijn hond Joy geleerd plastic flesjes, blikjes en lege pakjes op te rapen. De kinderkrant Kidsweek heeft Joy dit jaar uitgeroepen tot 'dier van het jaar'. Op zijn website vertelt Van Eck dat zijn hond en hij tijdens het uitlaten geobsedeerd zijn door zwerfafval. 'In de rugtas van de hond bewaren we alles wat we tegenkomen'.

Een eer

De Plastic Guerrilla is een initiatief van drie Alblasserwaarders die zwerfafval in hun eigen regio te lijf willen gaan, samen met andere vrijwilligers. Deze keer dus ook met een bijzondere hond. Initiatiefnemer Bram van der Wal uit Meerkerk; "De Plastic Guerrilla vindt het een eer dat Joy en Alex willen samenwerken."

Schonere aarde

De actie op 27 oktober vindt plaats in het recreatiegebied Middelwaard aan de Lek, waar ECU regelmatig te vinden is. Van Eck en de Plastic Guerrilla hopen dat veel mensen naar het gebied zullen komen om mee te doen. "We willen de aarde weer een beetje schoner maken", aldus Van der Wal. "Die plastic rotzooi moet echt de wereld uit. Kom op en join us en Joy."

Plogging

Mensen die op zaterdagmorgen gaan hardlopen, kunnen ook aansluiten. Van der Wal: "Plogging running is een moderne manier om joggend onderweg vuil op te pikken. De Plastic Guerrilla heeft recyclebare linnen tasjes ter beschikking. Neem een paar handschoenen mee, wij hebben zakken om de troep in te doen en zorgen voor afvoer."

Meedoen

Iedereen van jong tot oud kan meedoen op 27 oktober. Aanmelden is niet nodig. De actie duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Recreatieterrein Middelwaard ligt aan de A2 bij de Viaanse brug over de Lek en is bereikbaar via afrit 11. Rij langs het Van der Valk Hotel Vianen en het Viaanse Bos, richting de uiterwaard van de Lek en recreatieplas De Put.

Voor meer informatie over Enjoycleaningup en de Plastic Guerrilla: http://enjoycleaningup.com/ en https://www.plasticguerrilla.nl/.