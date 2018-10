De Zes Molens gaat weer terug in de boerentijd

HOORNAAR • De Zes Molens, het woonzorgcentrum van De Lange Wei in Hoornaar, maakt net als begin dit jaar het vroegere boerenleven zichtbaar door middel van een expositie.

Net als in januari hangen er in de hal op de begane grond foto's van Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en kunnen bezoekers maquettes van eeuwenoude boerderijen bewonderen.

Twee om precies te zijn. De vorige keer stond er 'maar' één, namelijk die van Meine Mollema uit Noordeloos, mede-oprichter van de plaatselijke historische vereniging. Hij maakte in miniatuurformaat (schaal: 1:25) de ontginningsboerderij na die circa duizend jaar geleden op dezelfde plek stond als waar in 2012 De Zes Molens verrees. Voorafgaand aan de bouw werd er archeologisch onderzoek verricht en op basis daarvan vervaardigde de heer Mollema, eveneens gepensioneerd bouwkundige, dit zeer gedetailleerde model.

Waterzolder

Het was de voorloper van de boerderij zoals we die nu kennen. Gemaakt van klei, stro, riet, elzenhout en wilgentenen en met een beperkte levensduur van veertig tot vijftig jaar. Wat ook voordelen had, zo vertelt de maker, want bij de bouw van een nieuwe boerderij diende de grond te worden verhoogd. Later, toen er rond 1600 stenen boerderijen verrezen, hoefde dit niet meer. Met al het overstromingsgevaar was dit wel riskant. Er werd dan ook een waterzolder ingericht voor het vee. In de maquette van Rokus van der Giessen, die ook is te bewonderen (zie foto), is dat heel goed te zien.

Boerenstoep

De foto's dateren van de twintigste eeuw. Ze zijn uitgezocht door de werkgroep Boerenerven van Boerderij & Erf. "Tijdens de vorige expositie waren historische plaatjes van boerenerven te zien. Wij willen voorkomen dat mensen dit zo herkenbare beeld vergeten. Zo ook het beeld van het boerenleven. Hoe zag dat eruit?", aldus Wil Kortleve. Bij haar staat dit op het netvlies gedrukt.

Ze woont al haar hele leven op een boerderij, die ze samen met haar man heeft gerund en waarvan haar zoon de vijftiende generatie belichaamt die hiermee in zijn levensbehoeften voorziet. Alle foto's (uit de eigen albums van de leden en het omvangrijke stichtingsarchief) zijn zwart-wit. "Hoe ver we teruggaan? Poeh .... . Er zit in elk geval een foto tussen uit de jaren veertig. Eén van onze leden staat erop afgebeeld bij een boerenstoep. Toen ze nog een klein meisje was. Zij is in 1941 geboren."

De foto's hangen tot eind november in De Zes Molens. Wie de maquettes wil bezichtigen zal al in oktober het woonzorgcentrum moeten bezoeken. Daarna verhuizen ze naar Boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf.