Mooie voorleeslunch in verpleeghuis Laakse Hof

LEXMOND • Tijdens de Nationale Ouderendag op vrijdag 5 oktober nam ook verpleeghuis Laakse Hof in Lexmond deel aan de Nationale Voorleeslunch. Zowel de medewerkers als vrijwilligers lazen het verhaal 'Straatje' van Yvonne Keuls voor aan bewoners en familie.

"Het was een erg geslaagde middag", vertelt Rianne Blom, zorgverlener en vrijwilligerscoördinator in Laakse Hof. "Bewoners genoten zichtbaar en het verhaal bracht veel herinneringen op. Hierover werd en wordt nog veel gesproken."

In Laakse Hof werd op alle kleinschalige woongroepen tegelijkertijd hetzelfde verhaal voorgelezen. Rianne: "Met hulp van de medewerkers en vrijwilligers hebben we dit kunnen doen. We zijn hen dan ook erg dankbaar."

De reacties op de voorleeslunches waren erg positief. "Zowel van bewoners als familie hoorden we terug dat ze erg hebben genoten van het verhaal en het voorlezen zorgde voor ontspanning. Ze gaven aan dat het een geslaagde middag was en bedankten voor het mooie verhaal."

Na het voorlezen van de verhalen was er een gezamenlijke lunch met onder andere broodjes kroket, gesponsord door eetcafé 't trefpunt uit Hei- en Boeicop. "Tijdens de lunch gingen we met de bewoners in gesprek en hebben we veel mooie verhalen gehoord. Het verhaal 'Het straatje' bracht oude mooie herinneringen weer tot leven. Er werd onder andere gesproken over spelletjes van vroeger en over de oude gulden. We hebben gezien dat het voorlezen van een goed verhaal veel plezier verschaft aan mensen van alle leeftijden."