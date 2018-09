Kaas Experience Center Bleskensgraaf wil 50.000 bezoekers trekken

BLESKENSGRAAF • Toen Zuivelcoöperatie Deltamilk enkele maanden terug het goede nieuws hoorde dat de aanvraag van een subsidie voor het Kaas Experience Center was goedgekeurd, werden de plannen voor de restauratie van de monumentale boerderij naast zuivelfabriek De Graafstroom verder uitgewerkt.

Het is de bedoeling dat er in de toekomst 50.000 mensen per jaar komen naar de boerderij, die ingericht wordt als bezoekerscentrum met alle informatie over boerderijen en kaas. Ook het erf rondom de boerderij wordt opnieuw ingericht met een moestuin, terras en speeltuin.

De subsidie van 198.000 euro wordt gebruikt voor het energieneutraal maken van het bezoekerscentrum en het landschappelijk inrichten van de entree. Ook wordt er geïnvesteerd in eigentijdse informatie en educatie. Verder wordt er onderzocht of elektrisch vervoer van en naar het nieuwe experience center mogelijk is en er wordt actief deelgenomen aan de Groene Cirkel Kaas om de kaas zo duurzaam mogelijk te produceren.

Molens en kaas

Jan Boele, projectleider, vertelt hoe het idee voor het project is ontstaan: "Zuivelcoöperatie Deltamilk kreeg in 2014 de kans om de rijksmonumentale boerderij naast de zuivelfabriek in Bleskensgraaf aan te kopen. Dat was een unieke kans om een bezoekerscentrum te realiseren en zo een plek te creëren om te laten zien waar de zuivelcoöperatie voor staat 'Samen werken – met respect voor mens, dier en aarde – aan eerlijke producten met een goed en gezond rendement'."

"De boerderij en het boerenerf bevatten nog veel elementen van de bedrijfsvoering van de 17e tot 20e eeuw, zoals een kaaskelder, voorhuis, stookhuis en een varkensschuur. De boerderij biedt dus uitstekende kansen om het proces van koe tot kaas te laten zien. Bovendien ligt de boerderij midden in het polderlandschap van de Alblasserwaard, waarin de bemalingsgeschiedenis in samenhang met de molens van Kinderdijk en een aanwezig dieselgemaal goed te zien is. Dit samen maakt dat alle ingrediënten hier aanwezig zijn om jong en oud te laten zien en beleven hoe hier door de eeuwen heen is gewoond, geleefd en gewerkt."

"Door dit project te koppelen aan de Cheesetrail die van Amsterdam naar Leerdam loopt, wordt er een nieuwe hotspot aan de trail toegevoegd voor de toerist die alles wil weten van de Hollandse kazen. Bovendien wordt in samenwerking met Werelderfgoed Kinderdijk een arrangement gemaakt met molens en kaas in de hoofdrol."

Verleden, heden en toekomst

"Het mooie van dit project is dat we de bedrijfsvoering uit het verleden en heden laten zien en tegelijkertijd de stap maken naar een duurzame toekomst. Zo maken we de cirkel rond. De bijdrage wordt vooral ingezet om alle onderdelen van het project zo duurzaam mogelijk uit te voeren."

"Het doel is 50.000 bezoekers per jaar te ontvangen die het traject van koe tot kaas door de eeuwen heen gaan ontdekken en beleven. Niet met standaard informatiepanelen en tentoonstellingen maar met activiteiten, workshops en apps in verschillende talen. De bezoekers aan het experience center zijn toeristen uit het buitenland, door de samenwerking met Werelderfgoed Kinderdijk en Cheesetrail. Verder mikken we op bezoekers uit de omliggende steden als Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem."