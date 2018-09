Feest bij Bloemisterij 't Onderhuis in Meerkerk

MEERKERK • Bloemisterij 't Onderhuis in Meerkerk bestaat 25 jaar en viert dat van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 september. Wat begon met een hobby van Janny Sterk, groeide uit tot een bloeiend bedrijf.

In juli 1993 namen Janny en haar man Mary het Depot Tuinzaden en Potgrond in het dorp over. Janny: "Mensen vroegen me: 'Gaan jullie ook bloemen en planten verkopen?' Dat ben ik toen gaan doen." Janny heeft groene vingers, dochter Elise bleek die ook te hebben. Zij volgde een opleiding bloemschikken en werkt inmiddels ook fulltime in de zaak. Van lieverlee raakten ook Mary en schoonzoon Pieter er steeds meer bij betrokken. "De hobby van Janny liep uit de hand", zegt Mary met een lach.

Seizoenen

Janny startte in een kleine ruimte onder het woonhuis aan de Gorinchemsestraat. Nu staat er een flinke bloembinderij met winkel, aangesloten bij Euroflorist en Topbloemen. Na 25 jaar genieten Janny en Mary nog elke dag van het werken met bloemen en planten. "Je maakt de seizoenen helemaal mee, van de tulpen in het voorjaar tot de kerstbomen in december."

Markten

De Meerkerkse bloemisterij levert aan particulieren, supermarkten en tankstations. Mary staat op markten in Groot-Ammers, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland en Nieuwpoort. Daar heeft hij veel plezier in. "Op het bedrijf moet ik mijn bezigheden regelmatig onderbreken omdat er van alles tussendoor komt." Met een twinkeling in zijn ogen: "Op de markt ben ik eigen baas."

Webshop

In de webshop van 't Onderhuis vindt de klant prachtige foto's van bijvoorbeeld zomer- en veldboeketten of harten van rozen. Ook toont de webshop voorbeelden van rouwbloemen. In december verkoopt 't Onderhuis ook vuurwerk, zowel in de winkel als via de webshop.

Aanbiedingen

Van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 september houdt 't Onderhuis open huis, met feestelijke aanbiedingen. In verband met de festiviteiten is de zaak op dinsdag 18 en woensdag 19 september gesloten. Voor meer informatie: http://www.onderhuis.com