Ambitieuze gastvrouw ontvangt bezoekers eerste BBB van BlauwZaam

• Gastvrouw Cora de Groot is duurzaamheids- en CO2-coördinator bij Mourik. (Foto: Anne Marie Hoekstra)

GROOT-AMMERS • Het duurzame ondernemersnetwerk BlauwZaam houdt op donderdag 27 september de eerste bijeenkomst in een nieuwe opzet. Gastvrouw is Cora de Groot, duurzaamheids- en CO2-coördinator bij Mourik in Groot-Ammers.

Onder de noemer Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst (BBB) kunnen ondernemers van elkaar leren en elkaar leren kennen. Jaarlijks wil BlauwZaam acht van dergelijke bijeenkomsten organiseren, steeds bij een van de BlauwZame partners. BlauwZaam is een organisatie gericht op de duurzamere toekomst van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Duurzaamheid

Het overkoepelende thema van de BBB is: hoe positioneert de gastheer of -vrouw het onderwerp duurzaamheid binnen het eigen bedrijf. Het gaat daarbij onder andere om de leefomgeving, de circulaire economie en energietransitie. Bezoekers krijgen bijvoorbeeld een rondleiding en sluiten af met een borrel.

Energietransitie

De bijeenkomst op 27 september duurt van 16.00 tot 18.00 uur en vindt plaats in Zaal Mourik, Kerkstraat 18 in Groot-Ammers (parkeren op het Fortuijnplein). Gastvrouw Cora de Groot zal vertellen over het thema energietransitie. Aanmelden kan tot en met dinsdag 25 september door te mailen naar: cdegroot1@mourik.com

Cum laude

Cora de Groot studeerde commerciële bedrijfskunde en volgde tegelijkertijd het Topclass programma aan de Hogeschool Utrecht. Ze was de beste student van het jaar met drie onderscheidingen: hoogste cijfergemid­delde en cum laude, beste afstudeerscriptie en afgestudeerd als topclass student. Bij Mourik scoorde ze een 9 voor haar afstudeerproject over het behalen, implementeren en handhaven van de CO2 Prestatieladder in de bedrijfsvoering tot en met niveau 5.

CO2-reductie

Nu is Cora bij Mourik Infra verantwoordelijk voor de actieve promotie van de CO2-reductie, EMVI plannen op het gebied van duurzaamheid en omgevingsmanagement en diverse certificeringen. Daarnaast is ze de jongste en de enige vrouwelijke vertegenwoordiger in het Centraal College van Deskundigen van de CO2 Prestatieladder namens Bouwend Nederland en lid van de vakgroep Bitumen Werken. In 2014 werd ze genomineerd voor de verkiezing van de Duurzame Jonge 100.

Grensverleggend ondernemen

Cora vindt dat grensverleggend ondernemen begint met het bij de bedrijfsvoering betrekken van de keten en branche en met samen innoveren. Op de website van Mourik vertelt ze: "Als duurzaamheidscoördinator probeer ik de impact van ons handelen te beïnvloeden en om te zetten in duurzame alternatieven en oplossingen."

Bijeenkomsten

Ondernemers die in hun bedrijf ook een BBB willen houden, kunnen zich daarvoor aanmelden via: info@blauwzaam.nl.

De bijeenkomsten voor oktober tot en met februari zijn al gepland:

• donderdagmiddag 25 oktober, BlauwZaam Symposium VIII in het Wellantcollege De Bossekamp, Ottoland.

• donderdagmiddag 29 november, Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers.

• donderdagmiddag 31 januari 2019, Avres, Gorinchem.

• donderdagmiddag 28 februari 2019, Kwakernaak, Groot Ammers.