Leefcirkels in Graafzicht bieden meer ruimte aan dementerenden

BLESKENSGRAAF • Met polsbandjes en een waarschuwingssysteem krijgen de bewoners van 'Kleinschalig wonen' in Graafzicht in Bleskensgraaf voortaan meer vrijheid.

Present heeft zogenaamde leefcirkels ingericht. Dat zijn afgebakende delen van het gebouw waar bewoners zich vrij kunnen bewegen. Met behulp van polsbandjes die signalen uitzenden wordt in de gaten gehouden of de veelal dementerende bewoners niet te ver gaan en komen op plaatsen waar toezicht niet goed mogelijk is.

Willie Stigter, locatieleider Graafzicht en Hof van Ammers, had donderdag de eer om de eerste polsbandjes aan de bewoners uit te reiken. De eerste bewoonster wandelde om 10:00 met een grote glimlach de afdeling af.

Present heeft deze visie ontwikkeld voor de bewoners van kleinschalig wonen, om daar waar het kan, de bewoners meer bewegingsvrijheid te geven. Op deze afdeling wonen veelal mensen die dementerend zijn op gesloten afdelingen.

Dit gebeurt met de leefcirkels. Sommige bewoners kunnen met een polsbandje zich vrij bewegen door het gehele gebouw, sommigen op de eigen etage en anderen alleen op de afdeling. Als een bewoner buiten de eigen leefcirkel gaat, komt er bij collega's een seintje binnen op de telefoon.