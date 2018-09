Juf Ine 40 jaar juf op CBS De Hoeksteen in Giessenburg

GIESSENBURG • Juf Ine begon op 11 september 1978 als invaljuf in het onderwijs. Deze mijlpaal is maandag 17 september gevierd in de klassen waar zij op maandag les geeft: groep 5/6 en 7/8 van christelijke basisschool De Hoeksteen in Giessenburg.

Daarnaast was er taart en natuurlijk bloemen voor dit schitterende jubileum.