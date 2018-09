Tijdperk rijwielhandelaar Verstoep uit Nieuwpoort komt ten einde

NIEUWPOORT • Er zijn mensen die jarenlang uitkijken naar hun pensioen. Bram Verstoep uit Nieuwpoort hoort daar niet bij. De fietsenmaker uit Nieuwpoort is 73 en ziet zijn laatste werkdag met gemengde gevoelens naderen.

Meer dan drie decennia woonden ze boven de winkel in de Hoogstraat en lange tijd runde Bram de enige fietsenzaak in het vestingstadje. Elke Nieuwpoorter kende hem.

Bij vertrek en thuiskomst liepen Bram en Ineke al die jaren tussen de rijwielen, nieuwe banden en fietsbellen door. Het zal wennen zijn als zijn dagen straks niet meer letterlijk en figuurlijk beginnen en eindigen met tweewielers.

"Gaan stoppen doet zeer soms", zegt Bram met emotie in zijn stem. "Wat ik ga missen? Het plezier waarmee ik hier gewerkt heb. Bezig zijn in het vak, mensen helpen, fietsen repareren. Ik heb een heel mooi vak, mede door het omgaan met de klanten. Ik probeer elke dag problemen te verhelpen, wat voor mij en voor klanten voldoening geeft. Met veel klanten heb ik fijne gesprekken gehad. Mensen stortten hun hart bij me uit." Met een glimlach: "Dan zeiden ze na afloop: 'Bedankt voor het gesprek' en had ik alleen maar geluisterd. Over het algemeen hebben we goede klanten gehad."

Deuren dicht

Bijna 39 jaar lang had Bram een fietsenzaak in het vestingstadje. Een paar generaties brachten hun kapotte fietsen bij hem, veel Nieuwpoorters zochten bij de vakman hun nieuwe fiets uit of namen hun kinderen mee naar de winkel voor hun eerste fietsje. Toch komt er deze maand een einde aan het tijdperk Verstoep. "Op vrijdag 28 september doen we definitief de deuren dicht."

Repareren

De liefde voor rijwielen ontstond in Gouda, waar Bram werkte bij Louwerenburg. "Fietsen maken, kachels, radio's, televisies repareren, witgoed verkopen. Wat nog te repareren was, herstelden we." In 1973 verhuisde hij met zijn vrouw Ineke en twee kinderen naar de Hennepstraat in Nieuwpoort. "Onze woonark in Moordrecht was te klein geworden."

Een paar jaar later werd hij servicemonteur bij Henk van Schip in Groot-Ammers, maar een eigen fietsenzaak beginnen was zijn droom. In 1980 zag hij zijn kans, na het overlijden van de fietsenmaker in het dorp.

Oude zilverfabriek

"Achter het Arsenaal op de locatie van de oude zilverfabriek ben ik begonnen. Je bent jong, je voelt dat het kan. Het is ook gegaan, maar zeker in het begin is het heel hard werken geweest. Ik moest om zes uur beginnen, tot zes uur 's avonds. Maar 's avonds ben ik er altijd geweest voor het gezin, ik wilde erbij zijn als vader van vijf dochters."

Ineke steunde hem. "Hij moet ons brood verdienen en moet het daarbij naar zijn zin hebben, vond ik. Ik paste me wel aan. En het was gezelliger. Hij kwam tussen de middag thuis eten en 's avonds was hij eerder thuis dan toen hij in Gouda werkte."

Baby

Af en toe sprong Ineke bij in de winkel, dan moest de baby wel eens wachten op een volgende voeding. "Het was best druk, maar ik hoefde niet heel vaak te helpen. Bram zei altijd: jij hebt boven jouw bedrijf, ik beneden het mijne."

Verbouwing

De klantenkring groeide. In 1985 kocht het echtpaar Verstoep hun huidige pand, op Hoogstraat 59. Ze gingen boven de winkel wonen. Ook hier werd de ruimte te klein. In 1996 bouwden ze een groot stuk aan de winkel. De heropening was in 1997. Brams ogen glimmen bij de herinnering aan die feestelijke tijd.

Tijdelijke woning

De verkoop van hun pand is zo goed als rond. Er komen appartementen en een winkel in. Bram en Ineke verhuizen naar een tijdelijke woning, boven de winkel van AB Bike. "Daarna gaan we rustig op zoek naar een huis", zegt Ineke. "We blijven in ieder geval in de Alblasserwaard."

Bram: "Het mooie is dat we wat vaker samen weg kunnen straks, daar kijken we naar uit. Ik kan af en toe klussen bij mijn kinderen en wat vaker naar mijn dochter in Drenthe."

Afscheidsreceptie

Rijwielhandel A.J. Verstoep sluit op vrijdag 28 september. Van 18.00 tot 21.00 uur is er een afscheidsreceptie. De leegverkoop eindigt die dag om 17.00 uur.