Avond voor ouders van kind met probleem of beperking

NIEUW-LEKKERLAND • Rosinde de Jong en Bep Holleman zaten af en toe met de handen in het haar. Hun kinderen bezorgden hen een flinke opvoedkundige uitdaging. Ze zijn voorstander van gespreksavonden voor ouders zoals zij. De Nieuw-Lekkerlandse moeders vinden erkenning van opvoedproblemen belangrijk. Door instanties, maar ook door andere ouders.

Bep: "Anderen kunnen je het gevoel geven dat je jouw kind niet goed hebt opgevoed. Ouders die in hetzelfde schuitje zitten, begrijpen dat dit niet zo is."

Rosinde: "Het is gewoon fijn om te merken dat je jezelf er niet voor hoeft te schamen als je kind bijvoorbeeld adhd of autisme heeft." De twee moeders hopen ook dat ze elkaar op ideeën kunnen brengen, oplossingen kunnen aandragen. Bep: "Misschien heeft iemand de naam van een instantie die goede hulp biedt bijvoorbeeld."

Veel mis

Toen de landelijke overheid de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in 2015 bij de gemeenten neerlegde (door de overheid aangeduid als 'de transitie'), ging er veel mis, merkten Bep en Rosinde. Bep: "Mijn ervaring is dat gemeenten niet goed weten hoe ze ouders van kinderen met een beperking moeten ondersteunen."

Laaiend

Rosinde: "De gemeente was net verantwoordelijk geworden toen onze oudste achttien werd. Het heeft anderhalf jaar geduurd voordat ze een participatie-uitkering kreeg. We werden van het kastje naar de muur gestuurd. Op een gegeven moment dachten we alles op orde te hebben, maar de gemeente meldde: zodra ze 21 wordt, stopt haar uitkering. Dat bleek niet te kloppen. We waren laaiend en zijn naar de wethouder gestapt. 'Er gaan dingen structureel fout', zeiden wij."

"Met Bep en haar man Ben erbij hebben wij daarna bij de gemeente een bijeenkomst gehad om te bespreken wat er allemaal fout ging. Toen is besloten dat er avonden komen waarop ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben met elkaar kunnen praten. Wat daar wordt besproken, kan de gemeente op ideeën brengen."

Wisselende contactpersonen

Bep vindt dat ouders die vastlopen beter opgevangen moeten worden. "Als ze aangeven dat het fout loopt, moeten ze niet worden afgescheept met: 'Het zal wel pubergedrag zijn'. Vanaf dat de kinderen klein waren heb ik met jeugdzorg te maken en mijn ervaringen zijn niet zo goed. Ik had steeds met verschillende contactpersonen te maken die niet de moeite nemen om het dossier door te nemen. Heb je dan eindelijk een goede contactpersoon, dan is hij ineens met de noorderzon vertrokken."

Verontwaardigd: "Je kunt ouders niet zomaar loslaten. Deze groep kinderen heeft veel begeleiding nodig. Mijn zoon had een laag zelfbeeld. Als deze kinderen dan ook nog eens niet serieus genomen worden, gaan ze rare dingen doen. Maar het hoeft niet zo ver te komen, als hulpverlening eerder ingrijpt."

Openhartig

Rosinde en haar man hebben vier kinderen die extra zorg vragen. "Onze oudste is autistisch, een van de kinderen heeft pddnos, de twee andere adhd." Aan de diagnoses ging een lang traject van onderzoeken vooraf. Reorganisaties en verhuizingen van instanties vertraagden het proces. Intussen zocht Rosinde naar manieren om structuur in haar gezin aan te brengen. Heel bewust vertelt ze aan dorpsgenoten openhartig over haar situatie.

"Ouders moeten gaan beseffen dat hun problemen niet binnenshuis hoeven te blijven. Vooral in een dorp gebeurt dat. Het lucht op als je erover praat. Het is niet raar als je kind anders functioneert, het is er niet minder om."

Paniekaanvallen

De moeders hopen dat de avonden eraan zullen bijdragen dat ouders hun schaamte kwijtraken. Rosinde: "Mijn zoon had een periode last van paniekaanvallen. Dan gilde hij en zwaaide met zijn armen. Als ik hem in de houdgreep nam om hem te kalmeren, zag ik een overbuurvrouw kijken. Op een dag ben ik naar haar toegegaan om uit te leggen wat er aan de hand is. Als je zelf open bent, is het voor je kinderen ook makkelijker om er open over te praten."

Bep: "Het gaat erom dat het taboe doorbroken wordt. Zelf had ik in mijn familie te maken met veel onbegrip." Wat zou ze anderen willen meegeven? Na een korte stilte: "Praat niet achter iemands rug om."

Avond met MEE

MEE en de gemeente Molenwaard houden op maandag 8 oktober een avond voor ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege ziekte, een beperking, ontwikkelingsachterstand, autisme of adhd. De bijeenkomst vindt plaats in de Hof van Ammers in Groot-Ammers en duurt van 20.00 tot 21.30 uur.

Yvonne Maasbommel is consulent Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning bij MEE. Ze vertelt: "We horen nu vaak van ouders met 'oudere' kinderen dat ze het ontzettend jammer vinden dat ze niet eerder in contact kwamen met ouders in een vergelijkbare situatie. Daarom willen we graag proberen of we ouders met elkaar in contact kunnen brengen. Tijdens de avond kunnen ze bespreken waar ze tegenaan lopen en wat ze al aan 'oplossingen' vonden. Daar kunnen de anderen dan weer van leren. Wanneer er animo voor is, kunnen we er een vervolg aan geven." Aanmelden kan via: 14 0184 of socialetoegang@gemeentemolenwaard.nl.