CU Molenlanden maakt kieslijst bekend: Kees Boender wethouderskandidaat

MOLENLANDEN • Met Harry Stam uit Nieuw-Lekkerland als lijsttrekker en Kees Boender uit Molenaarsgraaf als wethouderskandidaat gaat ChristenUnie Molenlanden de gemeenteraadsverkiezingen in.

Dat Harry Stam, raadslid in Molenwaard, lijsttrekker zou worden was al eerder bekend. Nu zijn ook de nummers twee tot en met tien definitief. Op nummer 2 staat Johan van de Minkelis uit Arkel. Leon de Wit uit Bleskensgraaf neemt de derde plek in, gevolgd door Erik Jonker uit Oud-Alblas op de vierde plaats en Leo Timmer uit Giessenburg op plaats vijf. De zesde tot de tiende plaats worden vervolgens ingenomen door Berry Buter uit Bleskensgraaf, Pieter van Bruggen uit Streefkerk, Sanne Zijlstra uit Noordeloos, Domieke Vermeulen uit Schelluinen en Maartje Harrewijn uit Giessenburg.

"De nieuwe fractie van ChristenUnie Molenlanden beschikt straks over een schat aan ervaring en kennis. Onze kandidatenlijst is een mix van oud en jong talent met een mooie verdeling over Giessenlanden en Molenwaard. Daarmee willen wij een stabiele en waardevolle bijdrage leveren aan de Molenlandse samenleving", aldus de lijsttrekker van ChristenUnie Molenlanden.

Ervaren kandidaat

Kees Boender uit Molenaarsgraaf is voor de ChristenUnie wethouderskandidaat. Sinds 1 januari 2013 is hij voor de ChristenUnie wethouder in Molenwaard. Daarmee brengt de ChristenUnie een ervaren kandidaat in, onder meer op de terreinen openbare ruimte, gebiedsontwikkeling en landschap, burgerparticipatie, verkeer en vervoer, en dijkversterking. Kees Boender is daarnaast kernwethouder van Groot-Ammers en Streefkerk.

Symbolische locatie

De locatie van de groepsfoto, bij molen De Vriendschap in Bleskensgraaf, heeft een dubbele symboliek. Harry Stam: "We wonen en werken nu eenmaal in de nieuwe gemeente Molenlanden. Maar de naam van de molen is voor de ChristenUnie-fractie ook veelzeggend. De sfeer in onze fractie is buitengewoon goed, er is een warme vriendschap. Dat vinden we van groot belang om als fractie eensgezind te opereren in de Molenlandse politiek."