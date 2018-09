Geslaagde buurtbarbecue ter gelegenheid van 40-jarig bestaan De Til

GIESSENBURG • Meer dan 35 directe buren hebben zaterdag genoten van een verzorgde barbecue ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van De Til.

Het gezelschap, jong en oud, heeft voor een keertje aan de andere kant van de schutting kunnen ervaren en proeven hoe De Til Groep een partijtje verzorgd op het buitenterras. De reacties waren dan ook lovend en termen als 'voor herhaling vatbaar' en 'prima verzorgd' vielen dan ook geregeld na afloop van de barbecue.

Directeur Wim van Krugten blikt dan ook tevreden terug: "Een opkomst van meer dan 50% geeft aan hoe betrokken de buren met De Til zijn. Door elkaar op zo'n manier te ontmoeten versterkt dat de onderlinge band en dat is voor ons bedrijf een belangrijke pijler. Als je dan merkt hoe gezellig het kan zijn om samen met je buren in een informele setting bij elkaar te komen, dan 'smaakt' dat letterlijk naar meer. We denken er dan ook over na om van de buurtbarbecue een terugkerend evenement te maken."

Geholpen door het prachtige nazomerweer hebben de gasten zich uitstekend geamuseerd. Sommigen van hen bleken zelfs al vanaf de opening naast De Til te wonen of waren op één of andere manier betrokken bij de oprichting van het zalencentrum.

In de loop van dit kwartaal gaat De Til Groep vaker stilstaan bij het 40-jarig jubileum van hun hoofdvestiging in Giessenburg en zullen ze diverse feestelijke bijeenkomsten organiseren. De vaste gebruikers zullen we komende week verrassen met iets lekkers. Het beloofd een mooie start te worden van een feestelijk kwartaal.