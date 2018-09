Hardlopen voor goed doel in Tirana in Albanië

BLESKENSGRAAF • Stefan van de Weide uit Bleskensgraaf doet begin oktober mee aan de halve marathon van Tirana in Albanië. Hij wil dat graag doen met een groep van maximaal 12 lopers uit de regio, die zich laten sponsoren voor stichting Hart voor Albanië.

"Al meer dan vijftien jaar mag ik naar Albanië reizen om in dit ontwikkelingsland meerdere projecten te ondersteunen die bijdragen aan het verdrijven van de armoede; volwassenen en kinderen te helpen hun leven op de rit te krijgen en zelfstandig te functioneren", vertelt Van de Weide.

Daarnaast is hij een fanatiek loper. In het weekend van 7 oktober wordt in Tirana, de hoofdstad van Albanië, een halve marathon (21,1 kilometer) en een 10 kilometerloop georganiseerd. "Ik wil de hulp voor Albanië en mijn passie voor hardlopen graag combineren en bij voorkeur niet alleen", vervolgt Stefan. Hij gaat graag met een groep lopers uit de regio daarheen. De prijs met twaalf deelnemers is ongeveer 350 euro, inclusief eten, een loopshirt, de kosten voor de wedstrijd en twee excursies.

Belangstellenden om mee te doen of mensen die niet mee kunnen doen maar wel graag sponsoren, kunnen tot vrijdag 21 september contact opnemen met Stefan van de Weide via sjvderweide@gmail.com. De reis duurt van vrijdag 5 oktober tot en met maandagochtend 8 oktober.

De donaties zijn bestemd voor zowel het medisch als studiefonds van stichting Hart voor Albanië. Uit het medisch fonds worden kosten voor levensbedreigende ziekten bij Albanezen die dat zelf niet kunnen betalen. Het studiefonds ondersteunt deels de kosten voor een vervolgopleiding die de jeugd een kans geeft op een zelfstandige toekomst.