Startavond SGP Vijfheerenlanden in Huis het Bosch

LEXMOND • SGP Vijfheerenlanden trapt vrijdag 21 september haar verkiezingscampagne af in Huis het Bosch in Lexmond.

Deze avond maakt de partij haar kandidatenlijst, verkiezingsprogramma en campagneplan bekend. De lijsttrekker van de partij is al bekend, dat is Arie Keppel. Iedereen is welkom op de startavond. Aanvang is 20:00 uur.