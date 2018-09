MBO Awards voor maatschappelijk betrokken ondernemers

GORINCHEM/REGIO • Tijdens de derde Maatschappelijke Beursvloer wordt voor de tweede keer de Gorinchemse MBO AWARD uitgereikt. De Gorinchemse aanmoedigingsprijs voor lokaal Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

In 2017 won Corbion de allereerste MBO Award. Ook dit jaar hebben zij weer veel zaken gedoneerd. Hiermee zijn onder ander de Limonadebrigade, Eetcafé Torenzicht en de ULO blij gemaakt.

Op 2 oktober draagt Corbion tijdens de Beursvloer de wisselbeker over aan de winnaar van 2018. De deelnemers zijn die dag te gast bij het Da Vinci College dat zelf ook kandidaat is vanwege de hulp die studenten hebben gegeven aan de Gorinchemse Uitdaging zelf: studenten ICT bij het ontwikkelen van de website en studenten Marketing bij promotie tijdens de Fenexpo. Als tweede staat Damen Shipyards genomineerd. Tijdens de Beursvloer vorig jaar sloten zij samen met AVRES en Behouden Vaart een deal met de Vestingwerkgroep over het maken van een historisch correcte toegangsdeur voor de VIS-kazemat aan de Vijfde Uitgang.

Met de donatie van nieuwe meubels voor cliënten van onder andere het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk, Humanitas heeft Van der Vliet in Arkel zich geplaatst in dit rijtje lokaal betrokken ondernemers. Veel organisaties zijn ook erg geholpen met de expertise die het bedrijfsleven kan aanbieden. Zo bood Online Marketing bureau Heers vorig jaar tijdens de Beursvloer aan de website van het Dierenasiel te maken. Dit bleek meer werk dan vooraf gedacht.

VGZ en Poort6 hebben beiden meerdere malen kantoorinrichting en andere materialen ingebracht. Tafels, stoelen en kasten hebben een nieuwe plek gevonden bij diverse Gorinchemse goede doelen als de Geefwinkel, het AZC, Dapper Dagboek en buurthuis de Rozenobel. Daarnaast is PoGo is blij gemaakt met voetbaldoelen en zaten bij de kantoorartikelen ook materialen die de Limonadebrigade en Samen Eén kunnen gebruiken voor knutselactiviteiten. Om al deze zaken tijdelijk op te kunnen slaan stelt Poort6 bovendien garageruimte beschikbaar.

De Kringloop Gorinchem heeft vanaf het begin geholpen met het vervoer van al de geschonken zaken. Zij hebben een herstarter geholpen bij de inrichting van een woning en enkele cliënten van het Leger des Heils helpen verhuizen. Daarnaast hebben zij de stichting Dress for Success verhuisd naar hun nieuwe locatie.

De Uitdaging vindt dat Gorinchem trots kan zijn op zo veel actieve en betrokken ondernemers. We zijn benieuwd welk bedrijf dit keer als opvolger van Corbion de Gorcumse MBO Award wint.

Tijdens een Maatschappelijke Beursvloer handelen bedrijven en maatschappelijke organisaties in spullen, menskracht en adviezen. Alles gaat over tafel, behalve geld. Voor aanmelding of meer informatie mail naar: info@gorinchemseuitdaging.nl.