Nieuwe partij aanleg glasvezel in Molenwaard staat voor de deur

MOLENWAARD • Er is een marktpartij die serieuze belangstelling heeft om glasvezel in Molenwaard aan te leggen. Stichting Glasvezel Molenwaard, die hiermee al jaren bezig is, zou dan op het laatste moment nog een concurrent krijgen. Dat bleek maandag tijdens de raadsvergadering in Molenwaard.

Namens deze partij, Glasdraad BV uit Den Haag, sprak senior consultant Hendrik Rood van Stratix in. Hij ging daarbij in op het voorstel van het Molenwaardse college om de Stichting Glasvezel Molenwaard een lening van 9,8 miljoen euro te geven. In november vorig jaar had de gemeenteraad al het principebesluit genomen om de aanleg van het netwerk financieel te steunen.

Volgens Rood kan deze lening niet zonder meer aan de stichting worden verstrekt. "Een aantal door de Europese Unie verplichte procedurele stappen lijken niet te zijn gevolgd." Hij vroeg daarbij onder meer naar de zogenaamde concurrerende selectieprocedure. "Wanneer start deze? Er moet voor marktpartijen de gelegenheid zijn om mee te dingen. Komt er niemand, dan bent u pas vrij om deze subsidie toe te kennen."

Glasvezel buitenaf

Waar enkele jaren geleden geen enkele marktpartij belangstelling had voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied, lijken ze zich nu te verdringen om dit alsnog te gaan doen. In de Vijfheerenlanden-gemeenten zijn bijvoorbeeld twee organisaties actief: de commerciële partij Glasvezel buitenaf en het burgerinitiatief Stichting VijfheerenlandenNet.

Raad van Toezicht

De gemeenteraad van Molenwaard ging in de opiniërende bespreking van het raadsvoorstel niet in op de inbreng van de inspreker. De partijen spraken alle hun steun uit voor het toekennen van de lening aan Glasvezel Molenwaard. De belangrijkste kanttekening die ze de wethouder meegaven: zorg dat zaken als risico's en het teruggeven van eventuele opbrengsten aan de gemeenschap goed geregeld zijn. Ook pleitten diverse fracties voor een raad van toezicht, waarin ook de gemeente een rol zou moeten spelen.

Namens Glasvezel Molenwaard lieten bestuursleden Rijkus Krabbendam en Edwin van der Ham niet wakker te liggen van een mogelijke concurrent. "Wij hebben niets nieuws gehoord, dit is een gepasseerd station. Marktpartijen hebben in een veel eerder stadium de kans gehad om aan te sluiten, maar toen meldde zich niemand."

Europese aanbesteding

Tijdens de raadsvergadering kwam ook het risico op Europese aanbesteding aan bod. De stichting zou deze complexe vorm van aanbesteding toe moeten passen, een procedure die negen maanden in beslag neemt. Volgens Krabbendam en Van der Ham is daarvan eveneens geen sprake. "Een Europese aanbesteding is alleen nodig als de gemeente ook eigenaar van het glasvezelnetwerk zou worden, maar die behoefte is er in de raad helemaal niet. De gemeente zal puur als financier optreden en dan is dit niet nodig. Kijk naar Giessenlanden: daar hebben ze het ook zo geregeld."