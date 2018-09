Heel Kinderdijk Bakt op Burendag met Marjolein van Til

KINDERDIJK • Op zaterdag 22 september is het weer burendag. Dit jaar wel een heel special versie in het dorp Kinderdijk. 's Middags nemen jonge bakkers uit Kinderdijk het tegen elkaar op. Wie bakt de beste en lekkerste taart? Speciale gast is Marjolein van Till uit de aflevering 2018 van Heel Holland Bakt.

Om 14:00 uur start het evenement BakXperience Kinderdijk in de speeltuin 't Balkengat. Marjolein van Till uit Ameide geeft een demonstratie taarten pimpen. Iets waar zij na Heel Holland Bakt haar beroep van heeft gemaakt. Zij laat zien hoe je een lekker en supermooie taart maakt.

Daarna gaan jongeren uit Kinderdijk aan de slag met hun taarten. Aan het einde van de middag kiest een jury de top 3 van de taarten. 's Avonds is het feest in de speeltuin. Alle buren zijn uitgenodigd. Natuurlijk krijgen zij een heerlijk stukje taart bij de koffie. Er is een concert van muziekvereniging Apollo en een optreden van de Kinderdijkse zangeres Paulina May. Oud comité leden van speeltuin 't Balkengat slaan de eerste paal van een nieuw speeltoestel. Iets waar door veel vrijwilligers jarenlang voor gespaard en hard aan gewerkt is.