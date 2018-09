Joke Stravers en Berend Buddingh’ duo-lijsttrekkers Doe Mee Molenlanden

MOLENLANDEN • Doe Mee Molenlanden gaat met een lijsttrekkersduo de gemeenteraadsverkiezingen in. Joke Stravers, fractievoorzitter van Gemeentebelang Molenwaard, en Berend Budding', oud PvdA-wethouder in Giessenlanden, gaan de kar trekken.

Joke Stravers licht de voordracht toe: "Een van de belangrijkste uitgangspunten van Doe Mee is dat we krachten willen bundelen. Met twee lijsttrekkers kunnen we in de campagne dubbel gas geven. En Berend en ik vullen elkaar goed aan."

Wrijving maakt glans

Berend Buddingh beaamt het laatste: "Vrouw/man. Molenwaard/Giessenlanden. Dat is helder. Joke is daarbij als zittend raadslid uitstekend op de hoogte van alles wat er in de nieuwe gemeente gaat spelen. Ik ben daarbij zelf een liefhebber van het politiek debat en geloof ook in de kracht van de discussie. Door de discussie kom je verder, wrijving maakt glans."

Zichtbaar

"Doe Mee Molenlanden staat voor een andere politiek, een zichtbare politiek voor onze inwoners", vult Joke Stravers aan. "Sinds onze oprichting in februari hebben wij vele honderden mensen gesproken. Bijna iedere zaterdag zijn wij op pad geweest om in gesprek te gaan met onze inwoners. Je proeft heel duidelijk dat mensen zich zorgen maken over welke kant de nieuwe gemeente opgaat. Zeker in Giessenlanden wordt dat sterk gevoeld."

Vernieuwing

"Veel van wat we nu van de andere partijen zien is natuurlijk het bekende geluid", vult Buddingh' aan. "Bijna alle partijen zetten hun hele ledenbestand op de kandidatenlijst, veelal man. Met de verkiezingen in zicht komen we de andere partijen nu ook tegen op straat. Wij doen het anders. We zullen met 25 betrokken kandidaten niet alleen de campagne ingaan, maar ook de komende vier jaar actief en zichtbaar blijven."

Leden aan zet

Komende vrijdag vindt de ledenvergadering van Doe Mee Molenlanden plaats waarin de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma definitief worden vastgesteld. Berend Buddingh' licht alvast een tipje van de sluier: "Doe Mee gaat echt verrassen met een mooie kandidatenlijst. Meer kan ik er nu nog niet over zeggen, eerst zijn onze leden aan zet."