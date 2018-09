PvdA wil Johan de Kruijk, Ferry van der Koelen en Paul Verschoor royeren

MOLENWAARD • Johan de Kruijk gaat in de raad van Molenwaard verder als eenmansfractie. De landelijke PvdA is een procedure gestart om hem, net als wethouder Paul Verschoor en Ferry van der Koelen, PvdA-raadslid in Giessenlanden, te royeren als lid.

Dit is een gevolg van de ontwikkelingen rond Doe Mee! Molenlanden en Progressief Molenlanden. In januari besloot de PvdA om samen met Gemeentebelangen Molenwaard onder de vlag van de nieuwe lokale beweging Doe Mee! Molenlanden de verkiezingen in te gaan. In juli besloten drie leden van de afdeling, onder wie Johan de Kruijk en wethouder Paul Verschoor, een andere koers te gaan varen. Zij zetten Progressief Molenlanden op.

'Zowel ons afdelingsbestuur als wij beiden hebben hen direct indringend gewezen op het feit dat zij hiermee ingaan tegen het unanieme besluit van de leden van de afdeling en dat zij zich hiermee de-facto afsplitsen van PvdA Molenwaard', melden de raadsleden Ruud den Haak en Eric Spaans in een brief aan de gemeenteraad.

Royement

Aangezien dat geen resultaat opleverde, is het landelijke partijbestuur gestart met een procedure die uiteindelijk zal leiden tot het royement als lid van de Partij van de Arbeid. Dat geldt overigens ook voor PvdA-raadslid Ferry van der Koelen uit Giessenlanden, die zich eveneens heeft aangesloten bij Progressief Molenlanden.

Tijdens de Molenwaardse raadsvergadering werd maandag duidelijk dat De Kruijk zijn zetel niet ter beschikking stelt van de PvdA, maar als eenmansfractie verder gaat. "Dit is iets aparts, want wie scheidt er nu af?", vroeg hij zich af. "Maar als je verder wilt, kun je deze scheiding beter accepteren en zal ik als eenmansfractie verder gaan. Ik blijf de coalitie wel steunen."

Paul Verschoor

Om vervolgens zijn plek tussen Ruud den Haak en Eric Spaans achter zich te laten en naar een andere plek te verhuizen. Onduidelijk is nog wat de rol van wethouder Paul Verschoor zal worden. Hij gaf maandagavond geen commentaar. Uit de brief van Den Haak en Spaans staat over zijn positie: 'Wij hebben ook Paul Verschoor, die door de leden van uw raad op voordracht van onze fractie is benoemd, mede gedeeld dat hij - zolang ook hij vasthoudt aan zijn voornemen - niet langer

op onze steun kan rekenen. Welke consequenties hij daaraan verbindt, laten wij aan hem.'