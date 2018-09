Leerdammer Harry Wolting (CU) kandidaat voor Provinciale Staten Utrecht

LEERDAM • Harry Wolting uit Leerdam is een van de kandidaten op de ChristenUnie-lijst voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Utrecht op woensdag 20 maart. Hij staat op plek 8 en vertegenwoordigt de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, die vanaf 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht.

Wolting: "Ik ben blij dat ik de nieuwe gemeente op de ChristenUnie-lijst kan vertegenwoordigen. We moeten namelijk hard werken om de overgang van Zuid-Holland naar Utrecht goed te laten verlopen. Daarom ben ik extra gemotiveerd om onze belangen goed onder de aandacht te brengen. Kijk bijvoorbeeld naar het openbaar vervoer. Mensen vragen zich af of de bereikbaarheid van de gemeente wel goed blijft. Ik wil dit geluid graag in Utrecht laten horen."

Harry Wolting is nu fractievoorzitter van ChristenUnie Leerdam en kandidaat namens de ChristenUnie voor de nieuwe gemeenteraad van Vijfheerenlanden. De leden van de ChristenUnie uit de provincie Utrecht stellen de kandidatenlijst vast op 3 oktober.