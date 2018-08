Verkeerssituatie bij begraafplaats Giessenburg veiliger

GIESSENBURG • De gemeente Giessenlanden maakte afgelopen week de verkeerssituatie bij de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingenweg te Giessenburg veiliger.

De begraafplaats ligt aan een weg buiten de bebouwde kom waar 60 km/u gereden mag worden. 'Hierdoor ontstonden in het verleden soms gevaarlijke situaties bij begrafenisdiensten met veel bezoekers, zoals parkeren in de berm en met hoge snelheden passerend verkeer', meldt de gemeente.

Op verzoek van het Dorpsberaad in Giessenburg is de situatie aangepast. Er zijn extra parkeerstroken aangebracht en in samenwerking met het Waterschap (Wegbeheerder) zijn diverse maatregelen genomen, waaronder een verkeersbord om aan te geven dat hier de maximale snelheid 15 km/u is.