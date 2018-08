Scooterrijders uit Bleskensgraaf botsen tegen fietser uit Nieuw-Lekkerland

ALBLASSERDAM/MOLENWAARD • Twee jongens uit Bleskensgraaf zijn maandagavond met hun scooter tegen een fietser uit Nieuw-Lekkerland gebotst. Dit gebeurde rond 20.30 uur op de Wensveenrotonde in Alblasserdam.

De scooterrijder reed met zijn passagier over het fietspad langs de Oude Torenweg. De jongen reed daarbij tegen het verkeer in. In de bocht bij de rotonde kwam op dat moment een oudere man uit Nieuw-Lekkerland aangefietst. Een botsing volgde.

De Nieuw-Lekkerlander is door de ambulance meegenomen. De jongens konden, nadat zij hun telefoonnummers hadden uitgewisseld met het slachtoffer, hun weg vervolgen. Ook de hardlopers van atletiekvereniging AAA, die het ongeval voor zich zagen gebeuren, konden hun weg vervolgen. De politie is niet ter plaatse geweest. De reden daarvan is niet bekend.