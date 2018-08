Lezersactie: Win kaarten voor ALPHA

Een episch avontuur dat zich 20,000 jaar geleden afspeelt tijdens de laatste IJstijd. Tijdens zijn eerste jacht met de meest ervaren jagers van zijn stam raakt een jongeman gewond en wordt hij voor dood achtergelaten. Als hij bijkomt, beseft de jongen dat hij in zijn eentje is en dat hij moet leren hoe te overleven in de meedogenloze wildernis.

Aanvankelijk met tegenzin ontfermt hij zich over een wolf die zijn roedel is kwijtgeraakt. De twee leren al snel op elkaar te vertrouwen en worden zowaar vrienden. Samen doorstaan ze talloze gevaren in hun missie de weg naar huis terug te vinden voordat de dodelijke winter aanbreekt.

ALPHA draait vanaf 30 augustus in de bioscoop.

Om kaarten te winnen kunt u tot 24 augustus bellen met 0909-5010581 toets 9