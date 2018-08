Veel belangstelling voor Jongveedag in Hoornaar

HOORNAAR • De Jongveedag in Hoornaar kon zaterdag op veel bezoekers rekenen.

Zij zagen hoe in de ring de jonge koeien, veelal begeleid door al even jonge agrariërs, rondgeleid werden. Een jury, onder wie Nico Bons uit Ottoland, beoordeelde de koeien. De uitslagen volgen later.