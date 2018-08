Politie neemt op A15 bij Sliedrecht tientallen nep-merkjassen in beslag

SLIEDRECHT • De politie nam vrijdag op de A15 ter hoogte van Sliedrecht een tientallen nep-merkjassen in beslag.

Die dag rond 13.00 uur stonden agenten bij een kop-staart aanrijding op de A15 ter hoogte van Sliedrecht in de richting van Gorinchem. Terwijl zij daar stonden zagen zij een wit bedrijfsbusje aan komen rijden. Deze reed langs de file over de rijstrook die afgekruist was voor de aanrijding.



Ze hielden het busje staande en zagen achterin het voertuig tien blauwe vuilniszakken liggen met daarin een grote hoeveelheid kleding. Deze kleding zou volgens de inzittenden uit Frankrijk komen en worden verkocht op diverse markten in Nederland.

Duur merk

De twee inzittenden, een 28-jarige man uit Vlaardingen en 31-jarige man uit Rotterdam, konden beiden niet de herkomst van deze kleding aantonen. Ook ontstond het vermoeden dat het om neppe merkkleding ging.

De agenten namen daarom alle kleding in beslag voor nader onderzoek. Op het politiebureau bleek het te gaan om 54 neppe jassen van een duur merk. Nader onderzoek naar deze kleding en de twee mannen volgt.

Boete

Voor het negeren van het rode kruis heeft de bestuurder een boete gehad. De hoogte van dit boetebedrag zal door de officier van justitie worden bepaald.