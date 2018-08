Noordeloos: 'Meer oog voor groenbeheer en meer groen in nieuwbouw'

NOORDELOOS • Als het aan de inwoners van Noordeloos ligt gaat het gemeentebestuur meer aandacht besteden aan het groenbeheer in het dorp en komt er meer groen in de nieuwbouwwijken. Dat kwam naar voren uit de reacties die binnenkwamen bij SGP Molenlanden, tijdens de Jaarmarkt in Noordeloos.

De SGP Molenlanden stond in het kader van de herindelingsverkiezingen op het jaarlijkse evenement. 'Wat opviel uit de vele gesprekken is dat de saamhorigheid en het respect hebben voor elkaar een voorbeeld zou moeten zijn voor alle kernen in Molenlanden', stelt de SGP. 'Men hecht heel erg aan de identiteit van Noordeloos en wil graag de zondagsrust die er heerst behouden.'

Wat betreft het in aanbouw zijnde Noorderhuis, het nieuwe dorpshuis, waren er twijfels of het mede door vrijwilligers in stand gehouden kan worden. 'Een krappe meerderheid ziet graag dat het toerisme bevorderd wordt, maar dit is wel weer sterk afhankelijk van de vorm hiervan.'

Bij de stand van de SGP werd ook gepleit voor meer oog voor het groenbeheer en meer groen in nieuwbouwwijken. Ook kwam de uitbreiding van fiets- en wandelpanden, een soort 'klompenpad', aan bod. 'Ook vindt men een servicepunt van de gemeente in het Noorderhuis van belang.'

Wat volgens de SGP ook opviel was dat veel mensen uit Zederik de fusie met Leerdam en Vianen en de aansluiting bij de provincie Utrecht niet zien zitten.