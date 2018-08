Lezersactie: Win kaarten voor THE EQUALIZER 2

Denzel Washington is opnieuw te zien in één van zijn meest karakteristieke rollen in THE EQUALIZER 2.

Robert McCall neemt het recht in eigen handen en komt op keiharde wijze op voor mensen die het slachtoffer zijn van een misdrijf. Hoe ver is hij bereid te gaan als het gaat om iemand van wie hij houdt?

Geregisseerd door Antoine Fuqua (The Equalizer, Training day).

Verder met o.a. Pedro Pascal (Narcos), Ashton Sanders (Moonlight), Bill Pullman (Independence Day) en Melissa Leo (The Fighter).

THE EQUALIZER 2 draait vanaf 16 augustus in de bioscoop.

Om kaarten te winnen kunt u tot 16 augustus bellen met 0909-5010581 en toets 3