Dertien illegale asielzoekers aangetroffen in vrachtwagen in Sliedrecht

SLIEDRECHT • In Sliedrecht werden vrijdagochtend in een Spaanse vrachtwagen dertien illegale asielzoekers uit Eritrea aangetroffen.

Een dagje mee met haar man in de vrachtwagen kreeg wel een heel bijzondere wending. Toen het echtpaar vanmorgen op de Industrieweg in Sliedrecht stopte om de lading te lossen, hoorde ze gestommel. In de truck bleken zich dertien illegale Eritreeërs verstopt te zitten.

Het echtpaar, afkomstig uit Spanje, denkt dat tijdens hun overnachting in Antwerpen de inklimmers naar binnen zijn geglipt. De groep volwassenen, zes vrouwen en zeven mannen hebben geen identiteitsbewijs bij zich en zijn overgebracht naar een politiebureau voor verder onderzoek.